Водитель фуры ранен в массовой аварии под Клинцами

Водитель фуры пострадал в результате массовой аварии в Клинцовском районе.

Напомним, ДТП произошло 30 апреля около 15.10. По уточненной информации областной ГИБДД, на 165-м километре трассы Брянск – Новозыбков столкнулись фуры DAF и Volvo, а также Mitsubishi Lancer, Kia Sportage и «ВАЗ-2110».

54-летний водитель DAF, двигаясь в сторону Брянска, врезался в стоявшие впереди Volvo, Mitsubishi Lancer, Kia Sportage и «ВАЗ».

Водителя DAF госпитализировали с открытым переломом голени.