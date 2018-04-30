В Фокинском районе Брянска нашли артиллерийский снаряд

Труп женщины с пакетом на голове нашли в деревне Замощье Волоковского поселения, об этом сообщило издание SmolDaily.ru со ссылкой на ГСУ СК РФ по области.

Свежую разметку, которая полностью отделила трамвай от основного потока транспорта, нанесли на Пятницком путепроводе, сообщила группа «Смоленский транспорт» в соцсети.

Два человека заживо сгорели во время пожара в частном жилом доме, который случился 30 апреля в поселке Дмитровка Вяземского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария с участием автомобиля Toyota Corolla произошла 1 мая на трассе «Десногорск — Богданово», сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Внедорожник и «ВАЗ3110» столкнулись на площади Смирнова в областном центре 1 мая, об этом сообщает паблик drive2_smolensk в соцсети.

В 16.30 группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра благополучно его обезвредила. По данным МЧС, пострадавших нет.

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