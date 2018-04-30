В Брянске пьяный водитель не уступил дорогу: ранена девушка

Девушка пострадала в результате «пьяной» аварии в Советском районе Брянска.

30 апреля около 21.15 на улице Спартаковской 49-летний водитель «ВАЗ-21101», выезжая с улицы Социалистической на главную, не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ-21099», ехавший по Спартаковской в сторону проспекта Станке Димитрова.

28-летняя пассажирка ««ВАЗ-21099» получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По результатам медосвидетельствования, водитель «ВАЗ-21101» в момент ДТП был пьян.