Поиск по сайту

В Брянске пьяный водитель не уступил дорогу: ранена девушка

Опубликовано Сегодня, 09:00

Девушка пострадала в результате «пьяной» аварии в Советском районе Брянска.

30 апреля около 21.15 на улице Спартаковской 49-летний водитель «ВАЗ-21101», выезжая с улицы Социалистической на главную, не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ-21099», ехавший по Спартаковской в сторону проспекта Станке Димитрова.

28-летняя пассажирка ««ВАЗ-21099» получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По результатам медосвидетельствования, водитель «ВАЗ-21101» в момент ДТП был пьян.

 1320
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске после тарана «ВАЗа» пострадала девушка-водитель
  • Девушка ранена в тройном ДТП в Клинцах
  • На Красноармейской в Брянске столкнулись маршрутка и Land Rover
  • В Брянском районе девушка на Renault Logan врезалась в дерево
  • На проспекте Станке Димитрова сбили мужчину
    •
    Новости регионов
    В Вязьме при пожаре во многоэтажке мог погибнуть хозяин квартиры
    11:04:01 02-05-2018
    Мужчина 71-летнего возраста отравился угарным газом во время пожара, который случился ночью 2 мая в трехкомнатной квартире, расположенной в высотном доме, находящемся в Загородном переулке Вязьмы, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
    Серьезная авария с участием внедорожника произошла в центре Смоленска
    17:54:53 01-05-2018
    Внедорожник и «ВАЗ3110» столкнулись на площади Смирнова в областном центре 1 мая, об этом сообщает паблик drive2_smolensk в соцсети.
    Водитель иномарки Toyota едва не погиб во время аварии на трассе «Десногорск — Богданово»
    13:47:14 01-05-2018
    Авария с участием автомобиля Toyota Corolla произошла 1 мая на трассе «Десногорск — Богданово», сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
    В поселке Дмитровка на пожаре погибли два человека
    13:35:21 01-05-2018
    Два человека заживо сгорели во время пожара в частном жилом доме, который случился 30 апреля в поселке Дмитровка Вяземского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
    Рецидивист из поселка Красный попался на наркотиках
    21:18:58 30-04-2018
    Правоохранители Краснинского района завели уголовное дело на 29-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    На Пятницком путепроводе появилась полоса для трамваев
    21:00:01 30-04-2018
    Свежую разметку, которая полностью отделила трамвай от основного потока транспорта, нанесли на Пятницком путепроводе, сообщила группа «Смоленский транспорт» в соцсети.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:00
    Брянцы открыли купальный сезон
    Сегодня, 09:00
    В Брянске пьяный водитель не уступил дорогу: ранена девушка
    Вчера, 13:47
    В Фокинском районе Брянска нашли артиллерийский снаряд
    Вчера, 13:30
    Водитель фуры ранен в массовой аварии под Клинцами
    Вчера, 13:24
    В Брянске BMW перевернулся после ДТП с припаркованными машинами (ФОТО)
    Вчера, 13:10
    Двое ранены в ДТП с двумя фурами, автобусом и Daewoo под Брянском (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 11:00
    Брянцы пытаются помочь матери погибших солдат, живущей в развалинах
    Вчера, 05:17
    В Брянске больше двух часов тушили деревообрабатывающий цех (ФОТО)
    Вчера, 05:07
    На Станке Димитрова в Брянске машина перевернулась после ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 04:59
    Массовая авария под Клинцами: есть пострадавший (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 04:47
    В Брянске водитель тягача влетел в пятиэтажку (ФОТО, ВИДЕО)
    30-04-2018, 11:05
    Дезориентированная брянская пенсионерка пропала по пути в Москву
    30-04-2018, 10:58
    На Герцена в Брянске сгорела легковая машина
    30-04-2018, 10:47
    В Брянске ограбили секс-магазин «Белый кролик»
    29-04-2018, 14:00
    Более 100 тысяч брянцев приняли участие в субботнике
    29-04-2018, 12:00
    В Брянске открыли памятник пожарной машине
    29-04-2018, 10:00
    На майские праздники в Брянске усилили контроль за водителями
    28-04-2018, 18:30
    3 мая запретят парковку на площади Фокина в Брянске
    28-04-2018, 17:30
    Вандалы вытоптали клумбу с тюльпанами в центре Брянска
    28-04-2018, 16:30
    В брянской деревне девушка расшиблась, катаясь на крыше машины, привязанной к машине
    28-04-2018, 15:30
    Депутаты собрали в Брянске 200 мешков мусора (ФОТО)
    28-04-2018, 14:30
    В Брянске не будут перекрывать движение 1 Мая
    28-04-2018, 13:30
    За неделю в Брянске залатали ямы на 4300 метрах дорог
    28-04-2018, 12:30
    Пропавшего в Брянске Андрея Голоколенова нашли и вернули домой
    28-04-2018, 11:30
    В Брянске развернули 20-метровую георгиевскую ленту (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    27-04-2018, 16:44
    В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!»
    27-04-2018, 16:14
    «МегаФон» назвал топ-пять популярных смартфонов в Брянске
    27-04-2018, 11:35
    "Папа-мама Гусь" в Люксор
    27-04-2018, 11:18
    АПХ «Мираторг» увеличил суточную мощность производства говяжьих полуфабрикатов с начала 2018 года на 45% до 57,4 тонн
    26-04-2018, 16:00
    Расписание пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги изменится в майские праздники
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    На Станке Димитрова в Брянске машина перевернулась после ДТП
    Новости Происшествия
    В Брянске больше двух часов тушили деревообрабатывающий цех
    Общество О главном
    Брянцы пытаются помочь матери погибших солдат, живущей в развалинах
    Новости Происшествия
    В Брянске ограбили секс-магазин «Белый кролик»
    Новости Происшествия
    Массовая авария под Клинцами: есть пострадавший
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС

    На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов»

    «Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов»«Ростелеком» совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие «Умных городов». Результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков представил на секции «Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики» Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
    РЖД новости
    В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!»

    В преддверии летних школьных каникул брянские железнодорожники проведут широкую информационно-разъяснительную работу с детьми, направленную на формирование культуры безопасного поведения и снижение уровня непроизводственного травматизма. С 1 мая на полигоне Московской железной дороги стартует акция по безопасности ОАО «РЖД» «Внимание – дети!», которая продлится весь май. В Брянском регионе отдельный акцент будет сделан на несовершеннолетних любителях «селфи». Именно такие подростки чаще всего оказываются в зоне риска, забираясь на конструкции железнодорожных мостов и подвижной состав в погоне за необычными кадрами, что приводит к трагическим последствиям.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерства

    В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерстваВ филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35-110 кВ, проводимые в целях повышения уровня профессиональной подготовки персонала, организации безопасного выполнения работ, снижения рисков травматизма персонала филиала.

    РЖД новости
    «Надежда» предлагает квартиры с ремонтом от 29 990 за квадратный метр

    «Надежда» предлагает квартиры с ремонтом от 29 990 за квадратный метрГруппа компаний «Надежда» предлагает приобрести новые квартиры с качественной отделкой. Стоимость такого жилья от 29 990 за квадратный метр.

    Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.