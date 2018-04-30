Неизвестный водитель сбил девушку на переходе в Брянске

Два человека заживо сгорели во время пожара в частном жилом доме, который случился 30 апреля в поселке Дмитровка Вяземского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария с участием автомобиля Toyota Corolla произошла 1 мая на трассе «Десногорск — Богданово», сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Внедорожник и «ВАЗ3110» столкнулись на площади Смирнова в областном центре 1 мая, об этом сообщает паблик drive2_smolensk в соцсети.

Мужчина 71-летнего возраста отравился угарным газом во время пожара, который случился ночью 2 мая в трехкомнатной квартире, расположенной в высотном доме, находящемся в Загородном переулке Вязьмы, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Смоленские правоохранители проводят расследование по факту двух мошенничеств, совершенных в отношении водителей такси, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

30 апреля около 23.00 у дома № 2а по улице Бурова в Бежицком районе 20-летнюю девушку-пешехода, переходившую дорогу по «зебре», сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов» «Ростелеком» совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие «Умных городов». Результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков представил на секции «Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики» Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).

В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!» В преддверии летних школьных каникул брянские железнодорожники проведут широкую информационно-разъяснительную работу с детьми, направленную на формирование культуры безопасного поведения и снижение уровня непроизводственного травматизма. С 1 мая на полигоне Московской железной дороги стартует акция по безопасности ОАО «РЖД» «Внимание – дети!», которая продлится весь май. В Брянском регионе отдельный акцент будет сделан на несовершеннолетних любителях «селфи». Именно такие подростки чаще всего оказываются в зоне риска, забираясь на конструкции железнодорожных мостов и подвижной состав в погоне за необычными кадрами, что приводит к трагическим последствиям.

В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерства В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35-110 кВ, проводимые в целях повышения уровня профессиональной подготовки персонала, организации безопасного выполнения работ, снижения рисков травматизма персонала филиала.

«Надежда» предлагает квартиры с ремонтом от 29 990 за квадратный метр Группа компаний «Надежда» предлагает приобрести новые квартиры с качественной отделкой. Стоимость такого жилья от 29 990 за квадратный метр. Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.

