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Ночью в Брянске горело строение площадью 300 «квадратов»

Опубликовано Сегодня, 15:00

В ночь на 2 мая произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, во втором часу загорелось имущество в кирпичном строении площадью 300 квадратных метров по улице Вокзальной.

Пожарные добирались до Вокзальной семь минут, прибыв в 1.53. К этому времени пламя распространилось на площади 50 квадратных метров.

Пожар тушили до 2.25. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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