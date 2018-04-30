В Брянске пропал 20-летний Алексей Федорков

В Брянске пропал 20-летний Алексей Александрович Федорков.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 19 марта молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, зеленые глаза, светлые волосы.

Был одет в синие джинсы, красную футболку, черную толстовку с капюшоном и черную куртку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Федоркова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также добровольцы из отряда «Лиза Алерт» просят брянцев помочь в ведении поисков.

Напомним, поиски 84-летней Валентины Курбановой, пропавшей 20 апреля по пути из Климово в Москву, продолжаются.