В Бежице горевший сарай тушили 15 минут

24 телефона обнаружили при досмотре автомобиля, который въехал на территорию исправительной колонии строгого режима №6, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Смоленские спасатели с начала теплой и сухой погоды потушили больше 600 возгораний, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

С 19 по 25 апреля на Смоленщине по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 22 человека, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Смоленские правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в краже из маршрутки, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

II Всероссийская патриотическая акция – автопробег Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», которая приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 15.18. К этому времени пламя распространилось на площади 3 квадратных метров.

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