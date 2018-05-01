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В Бежице горевший сарай тушили 15 минут

Опубликовано Сегодня, 08:10

Днем 2 мая произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

В начале четвертого загорелся деревянный сарай площадью 12 квадратных метров по 2-му Меловому проезду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 15.18. К этому времени пламя распространилось на площади 3 квадратных метров.

Сарай потушили спустя 15 минут – в 15.33. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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