В Брянске слили бензин из трех машин

В Брянске запечатлели на фото кражу бензина.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая у дома № 66/1 по улице Тельмана в Володарском районе, сообщают в соцсетях очевидцы.

«Сливают бензин, обошли три машины, оба в кепке и один – черная куртка и желтые узоры по бокам», – рассказал автор снимков.

По его словам, «пострадало два «жигуля» и серая машина на фото». Полицейских вооруженный фотокамерой житель Володарки вызывать не стал.