На Калинина в Брянске разворачивавшийся «Опель» въехал в «Ауди»
Разворачивавшийся водитель устроил ДТП в Советском районе Брянска.
Как сообщает городской ОГИБДД, 1 мая около 21.15 у дома № 25 по улице Калинина водитель Opel Astra, двигавшийся от улицы Гражданской к Московскому проспекту, решил развернуться и протаранил Audi 80, водитель которой ехал в обратном направлении в левом ряду.
22-летнюю пассажирку Audi госпитализировали с ушибленной раной лобно-височной области.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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