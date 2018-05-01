В Брянске таксист украл у пассажира 59 тысяч рублей
В Брянске пассажир такси лишился крупной суммы с банковской карты.
Инцидент произошел в Бежицком районе, сообщает региональное УМВД. У пьяного жителя Бежицы не хватило наличных, чтобы рассчитаться за поездку. Тогда он отдал таксисту карту и назвал PIN-код, чтобы тот сам снял нужную сумму.
Воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, водитель снял с карты все наличные – 59 тысяч рублей.
Проспавшись, брянец написал заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Таксисту, который уже возместил ущерб, грозит до пяти лет заключения.
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