В Брянске таксист украл у пассажира 59 тысяч рублей

В Брянске пассажир такси лишился крупной суммы с банковской карты.

Инцидент произошел в Бежицком районе, сообщает региональное УМВД. У пьяного жителя Бежицы не хватило наличных, чтобы рассчитаться за поездку. Тогда он отдал таксисту карту и назвал PIN-код, чтобы тот сам снял нужную сумму.

Воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, водитель снял с карты все наличные – 59 тысяч рублей.

Проспавшись, брянец написал заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Таксисту, который уже возместил ущерб, грозит до пяти лет заключения.