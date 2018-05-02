На Болховской в Брянске почти час тушили частный дом

Крупный пожар произошел вечером 3 мая в Бежицком районе Брянска.

В седьмом часу загорелся частный жилой дом по лице Болховской.

По информации регионального ГУ МЧС, получив сообщение о пожаре в 18.47, пожарные прибыли на место в 18.55. К этому времени дом площадью 100 квадратных метров горел по всей площади.

Пожар тушили с помощью четырех ручных пожарных стволов. Потушить его удалось в 19.40.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.