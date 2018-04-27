В Злынке пьяный водитель упал со скутера

Пьяный водитель скутера устроил аварию в Злынке.

Как сообщает областная ГИБДД, 2 мая около 22.20 на улице Ирины Рубцовой 36-летний водитель скутера VQ-50 не справился с управлением и выехал на обочину, после чего упал вместе с 25-летним пассажиром.

В результате ДТП пострадал сам скутерист – у него ушиб грудной клетки, ссадины носа и лба. По результатам медосвидетельствования, за руль он сел пьяным.