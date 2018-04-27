Житель Клетни семью ударами ножа убил бывшую жену за измену

43-летний житель Клетни зарезал бывшую жену.

Убийство было совершено ночью 6 марта, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

На следующий день после развода пьяный мужчина пришел в дом общих знакомых по улице Юбилейной, где находилась его 41-летняя экс-супруга, и предложил возобновить отношения.

Та ответила категорическим отказом и рассказала, что полюбила другого. Тогда рассвирепевший отвергнутый муж семь раз ударил ее ножом – травмы оказались смертельными.

По версии следствия, на убийство житель Клетни пошел из ревности. Он заранее его планировал и пришел на встречу с ножом.

Расследование уголовного дела завершено – материалы направили в суд.