У Фокино обезвредили противотанковую мину

Движение транспорта в областном центре ограничат на десять дней на улице Фрунзе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Двое жителей деревни Агеевщина 25 и 64-х лет пробрались в чужой дачный дом, чтобы заработать легких денег; подозреваемых задержали, им грозит срок.

Бесплатный проезд в муниципальном транспорте ожидает смоленских ветеранов 9 мая, в день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, сообщила пресс-служба администрации города.

300 молодых людей 5 мая во время флешмоба #ЭтоНашаПобеда у монумента воинам, защитникам и освободителям Смоленска станцуют в знак благодарности старшему поколению за великий подвиг, сообщили организаторы.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесном массиве недалеко от города находилась противотанковая мина.

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