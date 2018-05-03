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В Володарском районе Брянска нашли противопехотную гранату

Опубликовано Сегодня, 18:41

В Володарском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, днем 5 мая в лесополосе нашли ручную противопехотную гранату Ф-1.

На место находки оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 16.30 гранату изъяли и обезвредили. По данным МЧС, пострадавших нет.

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