На Литейной в Брянске загорелся грузовик

Днем 6 мая загорелась грузовая машина в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в первом часу на улице Литейной. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 12.50. К этому времени пламя распространилось на площади 5 квадратных метров.

Машину потушили в 12.54. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.