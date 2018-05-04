Поиск по сайту

На Литейной в Брянске загорелся грузовик

Опубликовано Сегодня, 14:38

Днем 6 мая загорелась грузовая машина в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в первом часу на улице Литейной. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 12.50. К этому времени пламя распространилось на площади 5 квадратных метров.

Машину потушили в 12.54. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.

 1920
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Бежице горевший сарай тушили 15 минут
  • Ночью в Брянске горело строение площадью 300 «квадратов»
  • 7 человек эвакуированы, 1 спасен при пожаре на Куйбышева в Брянске
  • На Ромашина в Брянске горела машина
  • На Московском проспекте Брянска горел малярный цех
    •
    Новости регионов
    Уголовнику приглянулся автомобиль ярцевчанки
    17:05:22 06-05-2018
    Ярцевские правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого местного жителя, 34-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
    В поселке Пржевальское при пожаре погиб 42-летний мужчина
    16:30:02 06-05-2018
    Мужчина 42-х лет заживо сгорел во время пожара, который случился в жилом доме поселка Пржевальское, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
    «Мостик вздохов» в смоленском Лопатинском саду решили разобрать
    22:10:50 05-05-2018
    Аварийный участок крепостной стены и «Мостик вздохов» в Лопатинском саду Смоленска рабочие начали разбирать.
    Жители переулка Зои Космодемьянской останутся без воды
    17:02:56 05-05-2018
    Сотрудники «Горводоканала» 8 мая проведут ремонт на водопроводных сетях по переулку Зои Космодемьянской, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
    На пожаре в деревне Овсянники заживо сгорели два человека
    16:23:17 05-05-2018
    81-летняя женщина и 51-летний мужчина 4 мая погибли во время пожара, который случился в жилом доме, расположенном в деревне Овсянники, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
    Флешмоб #ЭтоНашаПобеда состоится в Смоленске
    17:27:50 04-05-2018
    300 молодых людей 5 мая во время флешмоба #ЭтоНашаПобеда  у монумента воинам, защитникам и освободителям Смоленска станцуют в знак благодарности старшему поколению за великий подвиг, сообщили организаторы.
    Лента новостей
    Сегодня, 14:38
    На Литейной в Брянске загорелся грузовик
    Сегодня, 12:27
    В Брянске борцы с «неправильной» парковкой вышли на тропу войны
    Сегодня, 12:08
    В Брянске начались отключения горячей воды (ГРАФИК)
    Вчера, 18:41
    В Володарском районе Брянска нашли противопехотную гранату
    Вчера, 14:32
    В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
    Вчера, 14:22
    Более 250 байкеров выехали на мотопробег в Брянске
    Вчера, 12:21
    В Брянске устроят прямую трансляцию первой свадьбы в гробу
    Вчера, 11:47
    В Брянской области успехи олимпийца Большунова оценили в 4,6 миллиона
    Вчера, 11:21
    Полиция ищет очевидцев двух массовых ДТП под Брянском
    Вчера, 08:27
    6, 7 и 8 мая в Брянске перекроют движение
    Вчера, 08:16
    В Брянскую область пришла аномальная жара
    4-05-2018, 19:00
    В Клинцах селезень – украшение парка – плавает в замусоренном пруду
    4-05-2018, 18:20
    Глава Брянска Хлиманков восхищен видом на набережную
    4-05-2018, 17:40
    В Жуковке требуют разрешить гей-парад в защиту «Дома ЛГБТ-гордости»
    4-05-2018, 16:20
    Виновник ДТП под Брянском скрылся, пассажирка сбежала из больницы
    4-05-2018, 15:40
    В Брянске студия красоты обещала лучшее в мире избавление от целлюлита
    4-05-2018, 15:06
    Брянский пенсионер, забивший односельчанина табуретом и монтировкой, получил 9 лет
    4-05-2018, 14:20
    Брянцам рассказали, как взыскать ущерб за парковку на розах
    4-05-2018, 13:40
    У Фокино обезвредили противотанковую мину
    4-05-2018, 13:00
    Большегрузам запретят днем въезжать в Брянск со стороны Москвы
    4-05-2018, 12:30
    Житель Клетни семью ударами ножа убил бывшую жену за измену
    4-05-2018, 12:00
    11 мая брянцев зовут сдать кровь у кафедрального собора
    4-05-2018, 11:30
    В Злынке пьяный водитель упал со скутера
    4-05-2018, 11:00
    В Брянске автомобилистка сбила упавшего на дорогу велосипедиста
    4-05-2018, 10:30
    5 мая в Брянске простятся с актером Игорем Игнатовым
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    4-05-2018, 13:32
    Международный фестиваль «Локобол-РЖД» проходит на Московской железной дороге
    4-05-2018, 10:52
    Песни военных лет прозвучат на вокзале Брянска в честь Дня Победы
    3-05-2018, 11:17
    Водитель мираторговского погрузчика получил уголовную судимость за неоднократные кражи  
    27-04-2018, 16:44
    В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!»
    27-04-2018, 16:14
    «МегаФон» назвал топ-пять популярных смартфонов в Брянске
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Скоропостижно умер ведущий артист Брянского драмтеатра Игорь Игнатов
    Новости Общество
    В Брянске устроят прямую трансляцию первой свадьбы в гробу
    Новости Общество
    Богомаз отказался встречаться с арендаторами ТРЦ Тимошковых в Брянске
    Общество О главном
    В Брянске из-за строительства разрушается дом
    Экономика О главном
    «Сименс» покупает акции Брянского машиностроительного завода
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС

    На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

    «Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».
    РЖД новости
    Международный фестиваль «Локобол-РЖД» проходит на Московской железной дороге

     

    На Московской железной дороге стартовали региональные турниры международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД».

    На протяжении апреля и мая  на спортивных площадках Москвы, Рязани, Смоленска, Брянска, Тулы, Орла и Курска между детскими командами, в состав которых входят футболисты 2007 – 2009 гг. рождения, проходит отборочный этап.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерства

    В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерстваВ филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35-110 кВ, проводимые в целях повышения уровня профессиональной подготовки персонала, организации безопасного выполнения работ, снижения рисков травматизма персонала филиала.

    РЖД новости
    «Надежда» присоединилась к общегородскому субботнику

    «Надежда» присоединилась к общегородскому субботникуГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.