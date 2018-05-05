В Советском районе Брянска горевшую беседку потушили за 3 минуты

Вечером 6 мая произошел пожар в Советском районе Брянска.

По информации регионального ГУ МЧС, в девятом часу загорелась беседка по переулку Спартаковскому. В 20.55, через четыре минуты после вызова, пожарные прибыли на место. Деревянная беседка площадью 8 квадратных метров была полностью охвачена огнем (на фото очевидцев).

Ее потушили спустя 3 минуты – в 20.58. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.