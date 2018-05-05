В брянском охотхозяйстве зверей кормили запрещенным зерном

В охотхозяйстве ООО «Галла-Продукт» выявили нарушения при подкормке диких животных.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, при проверке установлено, что для подкормки диких животных на подкормочных площадках в охотничьем хозяйстве использовались зерновые и смеси, не прошедшие лабораторные исследования.

«Использование кормов неустановленного качества и безопасности может явиться одним из путей распространения вируса АЧС и других опасных заболеваний», – отметили в ведомстве.

Виновных привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Хозяйству выдали предписание об устранении нарушений.