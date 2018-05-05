В Брянском районе огнеборцы тушили деревянный дом

Жилой деревянный дом загорелся на улице Луговой в деревне Госома Брянского района 7 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Информацию о пожаре спасатели получили около шести утра. Сразу же на место выехали огнеборцы на трех автоцистернах второй, тридцать третьей части и подразделения «Новоселки».

«По прибытию к месту вызова в 06.16 первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходило горение частного жилого деревянного дома, по всей площади», - сообщили сотрудники МЧС.

На тушение подали два ручных пожарных ствола, на месте работало звено газодымозащитной службы.

В половине седьмого утра загорание локализовали, около семи – ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят специалисты.