Житель поселка Дубровка ответит в суде за распространение порнографических материалов

Сотрудники брянского следкома завершили расследование уголовного дела 33-летнего мужчины из поселка Дубровка, который обвиняется в распространении порнографических материалов, в том числе с изображением малолетних, сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый разместил на своей странице в соцсети, доступной для просмотра неограниченному количеству людей, видеозаписи и изображения со сценами сексуального характера.

«За такие действия уголовный закон предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы», - объяснили следователи.

Сотрудники следкома собрали достаточно доказательств, уголовное дело передано в суд.