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Шестилетний велосипедист угодил под колеса авто Hyundai i30 в Дятьковском районе

Опубликовано Сегодня, 11:46

Авария с участием иномарки Hyundai i30 6 мая случилась на улице Ленина в поселке Старь Дятьковского района; в ней пострадал юный велосипедист  – мальчик шести лет, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Медики осмотрели пострадавшего ребенка, диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб затылка, назначили лечение, а потом отпустили домой.

Само ДТП произошло в 15:15. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai i30, наехала на велосипедиста, выскочившего на дорогу.

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