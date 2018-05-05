Дятьковская уголовница лишила знакомого крупной суммы

Дятьковские правоохранители завели уголовное дело на 48-летнюю женщину, ранее судимую; ее подозревают в очередной краже, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В полицию обратился 36-летний житель поселка Ивот Дятьковского района. Мужчина рассказал, мол, недавно пришел домой с вахтовой смены. Когда решил снять деньги с кредитки, банкомат показал нулевой баланс. По словам потерпевшего, на счету должно было оставаться 20 тысяч рублей с лишним.

Вскоре была задержана и подозреваемая. В отделении она во всем созналась, объяснив, что совершила преступление, когда была в гостях у знакомого. Сперва они вместе выпивали, когда же мужчина отлучился на пару минут, она и присвоила его карту, а потом похитила с нее 24 тысячи 400 рублей. Через пару дней злоумышленница незаметно вернула похищенную банковскую карту во время очередного визита. Гражданка успела потратить большую часть денег, однако обязалась полностью возместить причиненный ущерб.

Подозреваемой грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».