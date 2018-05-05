Экс-начальника департамента экономразвития Брянской области подозревают во взяточничестве

Суд ожидает 40-летнюю жительницу Смоленска, которая подозревается в поджоге, об этом сообщили в областном управлении МВД.

Заместитель главы города Павел Бабюк 7 мая во время еженедельной планерки в администрации Смоленска объяснил, какие в ближайшее время проведут ремонты на трамвайных переездах.

Руднянская полиция возбудила уголовное дело на 28-летнего местного жителя, который подозревается в разбойном нападении на жительницу деревни Дубровка, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Два автомобиля столкнулись на улице Кашена в областном центре 7 мая, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Жители Сафонова, 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, решили устроить вечеринку со спиртным, однако ни еды, ни спиртного не оказалось; было решено взять все это бесплатно в местном магазине; парочка задержана, ей грозит срок.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на жителя Беларуси, который подозревается в даче взятки работнику ПУ ФСБ РФ по Смоленской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

История продолжалась с декабря 2010-го по декабрь 2011-го года. Подозреваемый частями получил незаконно более 7 млн рублей. Такие деньги он собрал с четырех коммерческих фирм, которые получили субсидии, направленные на государственную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

Брянский следком завел уголовное дело на бывшего начальника областного департамента экономического развития, мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.

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