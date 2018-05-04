Жителя Клинцов приговорили к колонии-поселению

Клинцовский городской суд в конце января 2018 года назначил наказание ранее судимому местному жителю, обвиняемому в попытке грабежа и мелком хищении из супермаркетов, в виде одного года и семи месяцев колонии-поселения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

История произошла 2 ноября 2017 года. Мужчина похитил из торгового зала продукты питания и бытовую химию на 470 рублей.

15 ноября гражданин хотел украсть продукты из другого магазина, однако его остановил работник.

При назначении наказания суд не учел тот момент, что обвиняемый уже подвергался административному наказанию за мелкое хищение. В итоге прокурор подал апелляцию.

В связи с этим Брянский областной суд еще на два месяца увеличил срок.

«Приговор уже вступил в законную силу», - заявили в пресс-службе ведомства.