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Во время ДТП недалеко от Брянска пострадал мотоциклист

Опубликовано Сегодня, 10:33

35-летний водитель мотоцикла Suzuki получил травмы после аварии, которая случилась 7 мая с участием авто Kia Rio на трассе М-3 «Украина», сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Пострадавшему мотоциклисту оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у него перелом кисти. После назначения лечения его отпустили домой.

Само ДТП произошло на 114-м километре упомянутой выше дороги. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель мотоцикла Suzuki ехал с поселка Свень в сторону Карачева и влетел в машину Kia Rio. 58-летняя водитель автомобиля остановилась на дороге перед знаком «Проезд без остановки запрещен».

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