Во время ДТП недалеко от Брянска пострадал мотоциклист

Смоленские железнодорожники подвели итоги акции «Безопасная дорога», которая проходила на Московской железной дороге в апреле и была направлена на предотвращение и снижение количества несчастных случаев на железной дороге с подростками. В рамках акции железнодорожники совместно сотрудниками полиции провели рейды, во время которых было задержано 35 нарушителей правил безопасности на железной дороге.

29-летняя жительница Смоленского района, бухгалтер фирмы оптовой продажи оборудования для молочных ферм, предстанет перед судом, ее подозревают в присвоении денег, сообщила пресс-служба УМВД области.

Смоленские полицейские завели уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

С 26 апреля по 2 мая к врачам с укусами клещей в Смоленской области обратились 22 человека, среди них девять детей, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Само ДТП произошло на 114-м километре упомянутой выше дороги. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель мотоцикла Suzuki ехал с поселка Свень в сторону Карачева и влетел в машину Kia Rio. 58-летняя водитель автомобиля остановилась на дороге перед знаком «Проезд без остановки запрещен».

Пострадавшему мотоциклисту оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у него перелом кисти. После назначения лечения его отпустили домой.

35-летний водитель мотоцикла Suzuki получил травмы после аварии, которая случилась 7 мая с участием авто Kia Rio на трассе М-3 «Украина», сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

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