Пропала 29-летняя брянка Алена Маслова

29-летняя жительница Брянска Алена Маслова ушла из дома 3 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Девушка дезориентирована, нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: развитие на 10-12 лет, рост 161 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, удлиненное каре, карие глаза.

Была одета в белую куртку, черные джинсы, синие кроссовки с желтым рисунком. С собой была серая сумка.

«Просьба сообщать любые сведения по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили добровольцы.