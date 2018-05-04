Возле БГУ в Брянске произошло ДТП с участием Infiniti
Иномарка Infiniti врезалась в автомобиль Kia и зацепила BMW X5 в Советском районе Брянска, информирует сообщество «Типичный Брянск» в соцсети.
Инцидент произошел 8 мая на улице Бежицкой у БГУ. Свидетели рассказывают, водитель Infiniti сперва въехал в Kia, а потом протаранил BMW.
На место прибыли работники ГИБДД. Они выяснят причины и обстоятельства случившегося. Официальных данных о ДТП пока нет.
Новости регионов
Более 170 открытых уроков безопасности провели смоленские железнодорожники во время акции "Безопасная дорога"
Задавайте вопросы, УФАС на связи Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС
На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.
«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».
В первой половине мая брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на двух железнодорожных переездах, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
В преддверие Дня Победы главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков и другие представители предприятия посетили ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников Брянскэнерго. Энергетики поздравили их с наступающим праздником, вручили подарки.
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.