Несколько человек пострадали в дорожной аварии возле Почепа
Два легковых автомобиля 8 мая столкнулись на дороге у города Почеп Брянской области, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
Инцидент случился в начале четвертого дня. На помощь участникам ДТП отправились скорая, работники ГИБДД и спасатели. По информации МЧС, в аварии пострадали несколько человек, точное количество пока не сообщают. Известно только то, что спасатели разрезали автомобиль, чтобы достать людей, которые оказались заблокированы в салоне.
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