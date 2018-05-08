В Клинцах огнеборцы тушили хозяйственное строение
Сарай, расположенный на улице Леонтьева в Клинцах Брянской области, загорелся 9 мая, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Информацию о пожаре спасатели получили в пять вечера. На место выезжали расчеты десятой части на двух автоцистернах.
«По прибытию к месту вызова в 17.04 пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение кровли деревянного сарая размером 5х4м по всей площади», - рассказали сотрудники МЧС.
На тушение подали два ручных ствола. В 17.05 загорание локализовали, в 17.10 – ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят профильные специалисты.
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