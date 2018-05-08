Тело человека обнаружили на улице Медведева в Брянске

Труп нашли в Брянске на улице Медведева 9 мая, об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Брянск» в соцсети.

Тело мужчины было обнаружено у дома №71.

На фотографиях, опубликованных в сообществе, видно, что территорию вокруг погибшего оцепили. На место прибыла полиция, она выясняет обстоятельства и причины инцидента. Подробности не сообщаются.