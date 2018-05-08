Под Брянском выбежавший на дорогу 2-летний мальчик попал под Daewoo Gentra
В Брянском районе двухлетний мальчик пострадал в результате ДТП.
9 мая около 19.20 в садовом обществе «Деснянский» ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу, сбил 36-летний водитель Daewoo Gentra, сообщили в областной ГИБДД. Мальчик получил закрытый перелом ключицы.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
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