Под Брянском пьяный водитель «ВАЗа» улетел в кювет

Пьяный водитель вылетел с дороги в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 9 мая около 15.00 на 1-м километре дороги Глинищево – Опахань 21-летний водитель «ВАЗ-21124», ехавший от Глинищево к Опахани, не справился с управлением – в результате машина оказалась в кювете.

Автомобиль оказался сильно поврежден, тем не менее водитель серьезных травм не получил – его госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался.