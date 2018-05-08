Под Брянском пьяный водитель «ВАЗа» улетел в кювет
Пьяный водитель вылетел с дороги в Брянском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 9 мая около 15.00 на 1-м километре дороги Глинищево – Опахань 21-летний водитель «ВАЗ-21124», ехавший от Глинищево к Опахани, не справился с управлением – в результате машина оказалась в кювете.
Автомобиль оказался сильно поврежден, тем не менее водитель серьезных травм не получил – его госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался.
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