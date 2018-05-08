На парковке в Брянске сдавший задом водитель сбил девушку
32-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
8 мая около 15.55 у дома № 28 по улице Авиационной ее сбил 29-летний водитель «ВАЗ-217130».
Как сообщает городской ОГИБДД, автомобилист двигался по парковке задним ходом. Девушка шла позади машины.
Ее доставили в больницу с ушибом стопы. В момент ДТП водитель был трезв.
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