На парковке в Брянске сдавший задом водитель сбил девушку

В Смоленске состоялся митинг памяти, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В сквер у стелы погибшим железнодорожникам пришли ветераны-железнодорожники, руководство Смоленского региона Московской железной дороги и регионального подразделения Дорпрофжел, работники железнодорожных предприятий, студенты и учащиеся, жители города-героя Смоленска.

289 новорожденных появились на свет в Смоленске в апреле 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации.

86-летняя жительница Смоленска осталась без денег после того, как ее навестили неизвестные женщины под предлогом переписи «детей войны»; полиция уже занялась расследование дела.

Весенний призыв в армию, стартовавший 1 апреля, продолжается во всех областях России, и Смоленск в этом вопросе не стал исключением, сообщила пресс-служба администрации города.

Смоленские следователи завели уголовное дело на 27-летнего ярцевчанина, который подозревается в убийстве 47-летней женщины, сообщила пресс-служба ведомства.

49-летняя женщина из Духовщины, судимая за кражи, вновь стала на неверный путь и обворовала квартиру; дама задержана, ей грозит срок.

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