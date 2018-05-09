На Костычева в Брянске горел гараж

Вечером 10 мая в Советском районе Брянска горел гараж.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар произошел в начале восьмого на улице Костычева. Чтобы добраться до места вызова, пожарным потребовалось четыре минуты – к тушению они приступили в 19.09.

В металлическом гараже площадью 18 квадратных метров горел мусор. В 19.12 возгорание локализовали, в 19.17 – полностью ликвидировали.

Пострадавших нет, сообщает МЧС. Причина пожара устанавливается.