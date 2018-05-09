На Костычева в Брянске горел гараж
Вечером 10 мая в Советском районе Брянска горел гараж.
По информации регионального ГУ МЧС, пожар произошел в начале восьмого на улице Костычева. Чтобы добраться до места вызова, пожарным потребовалось четыре минуты – к тушению они приступили в 19.09.
В металлическом гараже площадью 18 квадратных метров горел мусор. В 19.12 возгорание локализовали, в 19.17 – полностью ликвидировали.
Пострадавших нет, сообщает МЧС. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС
На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.
«Ростелеком» принял участие в праздновании 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Брянской области. Связисты прошли в праздничной колонне региона, приняли участие в шествии Бессмертного полка, возложили цветы к памятникам героям войны.
Накануне Дня Победы брянские железнодорожники провели торжественный митинг и встречу поколений в памятном для всех брянцев месте – мемориальном комплексе «Партизанская поляна».
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.