Полиция ищет очевидцев ДТП с автобусом и экскаватором под Выгоничами

Смоленская митрополия Русской Православной Церкви 20 мая на площади Ленина у здания Главпочтамта организует Благотворительную акцию «Белый цветок», сообщила пресс-служба администрации области.

Смолянка Татьяна Трегубова обратилась к губернатору Алексею Островскому с проблемой признать многоквартирный дом № 2а, расположенный по улице Глинки, который является памятником истории и культуры регионального значения, аварийным, сообщила пресс-служба администрации.

Движение транспорта ограничат по Энергетическому проезду в областном центре, сообщила пресс-служба администрации Смоленска.

Малооблачная погода с заморозками ночью до -2 °C ожидается в Смоленской области в субботу, 12 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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