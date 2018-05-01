В Брянске любитель селфи на природе лишился барсетки с деньгами
В Брянске 36-летний мужчина лишился барсетки во время селфи на природе.
Как сообщает региональное УМВД, он решил сфотографироваться на фоне природы и так увлекся, что оставил на скамейке барсетку с 4 тысячами рублей, двумя телефонами и документами.
Полицейские задержали подозреваемого в течение двух часов. Ранее судимый 41-летний житель Советского района Брянска сознался, что не смог удержаться от соблазна и взял брошенную барсетку. Он уже успел потратить 3,5 тысячи рублей, поэтому владельцу полицейские смогли ввернуть лишь 500 рублей.
По статье «Кража» злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.
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