На Московском проспекте в Брянске перевернулся мопед: водитель в больнице
В Брянске 56-летний водитель мопеда пострадал в результате ДТП.
Как сообщает областная ГИБДД, авария произошла 10 мая около 12.15 у дома № 40а на Московском проспекте в Фокинском районе (на фото). Водитель мопеда Lfang ехал от улицы Шолохова к улице Дзержинского в правом ряду. Не справившись с управлением, он упал на проезжую часть.
Водителя госпитализировали с закрытым переломом нижней трети.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры). Система была разработана компанией «Селдон ПРО».
Сегодня между ОАО «РЖД» и правительством Брянской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018 – 2020 годы. Подписи под документом поставили начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Молдавер и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.