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Брянца отправили в колонию строгого режима за 260 граммов пороха

Опубликовано Сегодня, 12:30

Житель Выгоничского района получил реальный срок за хранение взрывчатого вещества.

Как сообщает областная прокуратура, с января по март 2018 года мужчина приобрел и незаконно хранил дома метательное взрывчатое вещество – более 260 граммов бездымного пороха.

Преступление выявили полицейские.

Суд приговорил брянца к двум годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф – 10 тысяч рублей.

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