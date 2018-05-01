Брянца отправили в колонию строгого режима за 260 граммов пороха

Житель Выгоничского района получил реальный срок за хранение взрывчатого вещества.

Как сообщает областная прокуратура, с января по март 2018 года мужчина приобрел и незаконно хранил дома метательное взрывчатое вещество – более 260 граммов бездымного пороха.

Преступление выявили полицейские.

Суд приговорил брянца к двум годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф – 10 тысяч рублей.