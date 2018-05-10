На Дуки в Брянске столкнулись два мотоцикла

В Советском районе Брянска произошла авария с участием двух мотоциклистов.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 11 мая в восьмом часу вечера на улице Дуки столкнулись два мотоцикла. Прибывшим на вызов спасателям пришлось смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.

По словам очевидцев, оба мотоциклиста живы – их доставили в больницу. «Один мотоциклист въехал в другого. Не лобовое, живы. Скорая приехала через 8 минут, пожарная – через 10», – рассказали они.