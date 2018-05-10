В Володарском районе Брянска тушили крупный пожар в пятиэтажке

Вечером 11 мая произошел пожар в Володарском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в десятом часу загорелось бытовое помещение на техническом этаже пятиэтажного дома.

Пожарные добирались до места вызова четыре минуты, прибыв в 22.03. К этому времени бытовка размером 3 на 3 метра горела по всей площади.

Потушить пожар удалось в 22.51. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.