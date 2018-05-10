На Станке Димитрова в Брянске провалился асфальт
На проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска образовался провал на проезжей части.
ЧП произошло недалеко от «М-Видео», сообщают читатели ИА «Город 32». На присланных в редакцию снимках видно, что яма образовалась у края дороги. Пока ремонтировать ее дорожники не спешат, место провала ничем не огорожено.
Напомним, участок проспекта Станке Димитрова от улицы Пересвета до Красноармейской капитально отремонтировали в 2016 году. Как ранее сообщали в мэрии, испытанием временем новая дорога не прошла – выявленные дефекты подрядчик должен устранить за свой счет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры). Система была разработана компанией «Селдон ПРО».
Сегодня между ОАО «РЖД» и правительством Брянской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018 – 2020 годы. Подписи под документом поставили начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Молдавер и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.