На Станке Димитрова в Брянске провалился асфальт

На проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска образовался провал на проезжей части.

ЧП произошло недалеко от «М-Видео», сообщают читатели ИА «Город 32». На присланных в редакцию снимках видно, что яма образовалась у края дороги. Пока ремонтировать ее дорожники не спешат, место провала ничем не огорожено.

Напомним, участок проспекта Станке Димитрова от улицы Пересвета до Красноармейской капитально отремонтировали в 2016 году. Как ранее сообщали в мэрии, испытанием временем новая дорога не прошла – выявленные дефекты подрядчик должен устранить за свой счет.



