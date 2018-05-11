«Повезло!»: в Брянске рухнувшее дерево «обогнуло» машину
В Брянске сфотографировали машину «везучего» автовладельца.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, утром 12 мая между домами № 7 и № 9 по 2-му проезду Станке Димитрова в Советском районе рухнуло большое дерево.
На сделанных местными жителями снимках видно, что дерево чудом не задело припаркованный рядом автомобиль, «обогнув» его. Иномарка не пострадала, ее владелец отделался испугом.
«Вот что называется повезло!», «Владельцу авто срочно нужно в казино», «Ну что сказать. В рубашках не только люди рождаются», «Я б на месте хозяина авто побежал за лотерейными билетами», – иронизируют брянцы, комментируя инцидент.
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