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В Фокинском районе Брянска сгорели две машины

Опубликовано Сегодня, 08:00

В ночь на 14 мая сгорели две машины в Фокинском районе Брянска.

Пожар произошел около 1.00 на улице Белорусской, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 1.02, через четыре минуты после вызова. К этому времени пламя охватило два легковых автомобиля. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Машины потушили в 1.05 (на фото Брянского МЧС). В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.

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