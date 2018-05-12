В Фокинском районе Брянска сгорели две машины

В ночь на 14 мая сгорели две машины в Фокинском районе Брянска.

Пожар произошел около 1.00 на улице Белорусской, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 1.02, через четыре минуты после вызова. К этому времени пламя охватило два легковых автомобиля. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Машины потушили в 1.05 (на фото Брянского МЧС). В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.