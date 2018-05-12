В Брянске водитель Hyundai сбил шестилетнего мальчика на самокате
В Бежицком районе Брянска 66-летний водитель Hyundai Santa Fe сбил шестилетнего ребенка.
ДТП произошло 12 мая около 11.55 у дома № 1а по улице Брянской Пролетарской Дивизии, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и сбил мальчика, который ехал на самокате без сопровождения взрослых. Ребенка госпитализировали с открытым переломом правой голени.
По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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