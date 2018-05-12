В Брянске маршрутка попала в ДТП: ранен 4-летний мальчик

На «латание» ям на городских дорогах не хватает еще 300 млн рублей, об этом стало известно 14 мая во время еженедельной планерки в администрации Смоленска.

Вакансии водолаза, врача и водителя предлагают в смоленском «Пожарно-спасательном центре», об этом сообщает пресс-служба организации.

Изображение Молоховских ворот на торце дома №1 по улице Докучаева в областном центре готово, сообщили на официальной странице АНО «Смола» в соцсети.

Неприятная история случилась в Рославле – местный велосипедист едва остался жив, попав в огромную яму с кусками бетонных блоков и арматуры, сообщил паблик «Главное в Рославле» в соцсети.

Пожар на пилораме, расположенной на улице Дубинин Луг в Рославле, случился 13 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

С 14 мая по 15 июня в Смоленске не будет горячей воды на девяти улицах, сообщила пресс-служба предприятия «Квадра».

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