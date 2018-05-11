Под Брянском водитель «ВАЗа» переехал лежавшего на дороге пешехода

Молодой человек, лежавший на дороге под Брянском, пострадал в результате аварии.

Как сообщает областная ГИБДД, 13 мая около 21.30 на 4-м километре дороги «Обход Брянска – Сельцо» водитель «ВАЗа», ехавший в сторону Сельцо, сбил 27-летнего пешехода, который лежал на проезжей части.

Пешеход получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану головы и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.