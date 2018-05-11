В Выгоничском районе зарезали 48-летнего мужчину

Неприятная история случилась в Рославле – местный велосипедист едва остался жив, попав в огромную яму с кусками бетонных блоков и арматуры, сообщил паблик «Главное в Рославле» в соцсети.

Пожар на пилораме, расположенной на улице Дубинин Луг в Рославле, случился 13 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

С 14 мая по 15 июня в Смоленске не будет горячей воды на девяти улицах, сообщила пресс-служба предприятия «Квадра».

Смоленские правоохранители задержали 40-летнего мужчину, жителя Гагарина, который подозревается в убийстве родного брата, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Камеры видеонаблюдения установят в нескольких трамвайных вагонах, об этом стало известно 14 мая во время еженедельной планерки в администрации Смоленска.

Количество опасных погодных явлений в недавно завершившемся осенне-зимнем сезоне увеличилось на 38%. О борьбе с природными катаклизмами, в том числе "снегопадом века", надежном электроснабжении и цифровизации производственных процессов корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

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На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, вечером 8 мая односельчане выпивали. В ходе ссоры старший собутыльник ударил «оппонента» ножом в живот. Рана оказалась смертельной.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, по обвинению в убийстве задержан 57-летний односельчанин погибшего.

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Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели "Россетей" на качественно новый уровень Количество опасных погодных явлений в недавно завершившемся осенне-зимнем сезоне увеличилось на 38%. О борьбе с природными катаклизмами, в том числе "снегопадом века", надежном электроснабжении и цифровизации производственных процессов корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

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