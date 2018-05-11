В Брянске водитель Porsche Саyеnnе сбил пьяного велосипедиста

В Брянске пьяный велосипедист попал под Porsche Саyеnnе.

Как сообщает областная ГИБДД, 13 мая около 23.25 на улице Гражданской 37-летнего велосипедиста сбил 43-летний водитель Porsche Саyеnnе.

Автомобилист ехал от Московского проспекта и поворачивал на Гражданскую на зеленый сигнал светофора. Велосипедист двигался от улицы Пионерской к Московскому проспекту на красный.

Его доставили в больницу с ушибленной раной височной области и ушибом грудной клетки слева. Согласно медэкспертизе, в момент ДТП он был пьян.