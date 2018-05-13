Женщина ранена в ДТП с «Городским такси» в Брянске

37-летняя женщина пострадала в результате аварии с участием «Городского такси» в Брянске.

ДТП произошло 14 мая около 12.30 у дома № 4 по улице Ульянова в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Институтской к улице Брянской Пролетарской Дивизии, при развороте врезался в Renault Kaptur, машину «Городского такси», водитель которой ехал прямо по встречной полосе в правом ряду.

Пассажирка Hyundai Solaris получила ушиб поясничного отдела позвоночника.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.