Женщина ранена в ДТП с «Городским такси» в Брянске
37-летняя женщина пострадала в результате аварии с участием «Городского такси» в Брянске.
ДТП произошло 14 мая около 12.30 у дома № 4 по улице Ульянова в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Институтской к улице Брянской Пролетарской Дивизии, при развороте врезался в Renault Kaptur, машину «Городского такси», водитель которой ехал прямо по встречной полосе в правом ряду.
Пассажирка Hyundai Solaris получила ушиб поясничного отдела позвоночника.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.
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