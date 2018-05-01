В Брянске неизвестный водитель сбил пенсионера и уехал
В Советском районе Брянска 78-летний пешеход пострадал в результате наезда неустановленного автомобиля.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 13 мая около 22.00 на улице Ромашина пенсионера сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.
Пожилой мужчина получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины лица.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.
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