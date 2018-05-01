В Брянске неизвестный водитель сбил пенсионера и уехал

Жительница Смоленска выразила негодование по поводу случая, который произошел в маршрутке №20 с ее несовершеннолетним сыном, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, увеличил площадь под посевы кукурузы на зерно и силос в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской областях до 92 тысяч га в 2018 году, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

Авария с участием автомобиля LADA Kalina произошла у дома №8 на Киевской в областном центре 14 мая, пострадал мальчик 13 лет, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В Краснинском районном суде вынесли приговор двоим местным жителям, которые обвиняются в контрабанде наркотиков. Парни в апреле 2017-го года приобрели запрещенные вещества, надеясь продать их в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе областного управления УФСБ.

23-летнего жителя Рославля подозревают в умышленном повреждении чужого автомобиля, правоохранители уже завели на него уголовное дело, ему грозит срок.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 58-летнего местного жителя, владельца торговой точки. Мужчину подозревают в даче взятки оперуполномоченному отдела экономической безопасности.

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Как сообщили в городском ОГИБДД, 13 мая около 22.00 на улице Ромашина пенсионера сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

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